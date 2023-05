Wirbel um Billa-Rabattsticker in Wiener Wohnhaus

Mit den Stickern spart man 25 Prozent auf sein Lieblingsprodukt, so die Handelskette Billa. Nachdem die Lebensmittelpreise zuletzt rasant angestiegen waren, sind viele Haushalte sogar auf diese Rabatte angewiesen. Kein Wunder, schließlich spüren viele Österreicher die Teuerung in ihrem Geldbörserl. Ein Wohngebäude in der Goldeggasse in Wien musste bislang ohne die beliebten Markerl auskommen. Eine Frau, die in dem Gebäude wohnt, kann über die Gründe nur spekulieren.