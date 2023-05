Auto-Dichte: Ist der Zenit überschritten?

In den Bezirken Bludenz und Bregenz ist die Zahl der Autos sogar in absoluten Zahlen gesunken - auch das gab es noch nie. Insgesamt schrumpfte in Vorarlberg die Anzahl der Pkw pro 1000 Personen von 547 auf 542, was im Österreich-Vergleich den zweitniedrigsten Wert nach der Bundeshauptstadt Wien bedeutet.