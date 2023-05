Türkei-Wahl: Erdogan laut ersten Ergebnissen vorne

Noch keine Rückschlüsse auf Endergebnis

Die Staatsagentur veröffentlicht in der Regel zunächst die Auszählungsergebnisse in Erdogan-Hochburgen. Die ersten Daten lassen daher noch keine Rückschlüsse auf das Endergebnis zu. Wenn keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnt, ist am 28. Mai eine Stichwahl fällig. Erdogan lag zuletzt in Umfragen hinter Kilicdaroglu. Fachleute gehen davon, dass sich der Stimmenabstand noch verringern dürfte. Die oberste türkische Wahlbehörde hatte zuvor ein Veröffentlichungsverbot aufgehoben. Alles solle man abwarten, bis später die offiziellen vorläufigen Ergebnisse bekannt gegeben würden, hieß es.