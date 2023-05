Kind mit Kopfverletzung von Klinik abgewiesen

Um keine Zeit zu verlieren, verließen sie die Notaufnahme, um in ein anderes Spital zu fahren. Aufgrund eines Hagelschauers entschied sich B. dazu, die Rettung zu rufen. „Die erkannten die Dringlichkeit und holten uns von der Klinik Floridsdorf ab, brachten uns in die Klinik Donaustadt“, erklärt B. Dort sei die fehlende E-Card kein Problem gewesen. „Jonathan wurde gut behandelt und konnte noch am selben Tag das Spital verlassen“, so B. Der Umgang in der Klinik Floridsdorf schockiert den Vater jedoch.