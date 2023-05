Die Kraft der Sonne hat noch großes Potenzial

Für die notwendigen Schritte haben wir jedenfalls alle Produkte und Lösungen (PV-Anlage, Speicher, Energiemonitoring, E-Mobilität, etc.) vorrätig - aber die zentrale Herausforderung ist diese Produkte auch in kurzer Zeit und mit limitierten Fachkräften in ausreichend großer Zahl bei den Kunden zum Laufen zu bringen.