Vibratoren und CBD: Student (62) zeigt Grüne an

Die verteilten CBD-Blüten würden strengen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen und hätten demnach gar nicht verteilt werden dürfen, so Pöltl. Er ist Student der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz und hat erst im Alter von 50 Jahren mit dem Studium begonnen. Derzeit schreibt er gerade an der Diplomarbeit zum Thema „Hypnose im Österreichischen Strafrecht“.