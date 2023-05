Burg Güssing verwandelt sich in Schuhfabrik

Zuletzt lief das Musical „Kinky Boots“ höchst erfolgreich am legendären Broadway in New York. Das Stück wurde unter anderem mit sechs Tony Awards, unter anderem als „Bestes Musical“, und mehreren Laurence Olivier Awards ausgezeichnet. Jetzt wird es auf der Burg Güssing erstmals in Österreich aufgeführt. Premiere ist am 4. August.