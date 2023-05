Plant dieser Skandal-Royal sein Comeback?

Dass Prinz Andrew zurück in die Öffentlichkeit will, sei schwer, sagt Sully. „Wenn er noch einmal ein Interview gibt, wie das letzte, ist das völlig ausgeschlossen. Er ist realitätsfremd.“ Nach dem katastrophalen Interview habe er selbst nicht mitbekommen, wie „blöd, schwierig und gefährlich“ das war. „Es wird nicht akzeptiert. Wenn das so passiert, würde es der Monarchie schaden und Charles weiß das.“