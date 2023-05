Klimakrise: Riesenzecke und Tigermücke im Vormasch

Heuer schon zwei Riesenzecken in Österreich gefunden

Erstmals 2018 in Österreich gesichtet, waren die heimischen Bedingungen früher zu kalt und trocken. Heutzutage fühlen sich die mit Zugvögeln transportierten Riesenzecken wohl genug, um auch in Österreich zu überwintern und frühjährlich auf die Jagd zu gehen - bereits zwei Riesenzecken konnten so 2023 laut „Falter“ in Vorarlberg und Niederösterreich gefunden werden.