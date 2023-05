„Raser-Irrsinn“ treibt Anrainer zur Verzweiflung

Unerträglicher Lärm, Müll, Unfälle, bedrohte Passanten: Illegale Straßenennen und „Hochzeitshorden“ sorgen am Laaer Berg sowie rund um den Kurpark Oberlaa in Favoriten für gehörigen Unmut. Die geplagten Anrainer sind verzweifelt. Der Bezirkschef richtet klare Forderungen an den Innenminister.