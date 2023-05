Letzte Stolpersteine auf dem glatten Parkett

„Taktgefühl“

Das Kommentar von „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis



Alles ist möglich!

Wäre diese „Dancing Stars“-Staffel etwas Süßes, dann wäre sie ein Überraschungsei. Zuerst wechselt Karina Sarkissova von der Jury auf die Tanzfläche, dann steigt sie unvermittelt nach der ersten Sendung wieder aus. Missy May springt beachtlich schnell ein, fügt sich gut in die Runde der sehr sympathischen Kandidat/innen und zählt sogar zu den Favoritinnen, denn Corinna Kamper könnte ebenso gut den Stern mit nach Hause nehmen. Ob sie das mit Danilo auch tut, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Lilian Klebow und Florian bleiben definitiv Freunde fürs Leben. Woche für Woche überraschen uns Gast-Promis, die selbst vom Publikum strengstens bewertet wurden, um nicht zu sagen heruntergemacht. Was mich jedoch nicht überrascht, denn das scheint heutzutage Mode zu sein in den sozialen Netzwerken. Erfrischend haben sie sich eingefügt zwischen einer stilvoll gekleideten Maria Angelini-Santner und einem fast schon mild gewordenen Balász Ekker. Die Tiroler Moderations-Front hat sich als sympathisch und tänzerisch nicht unbegabt herausgestellt. Und wer hätte gedacht, dass Alexander Pointner so weit kommt? Wer weiß - vielleicht erleben wir die größte Überraschung erst jetzt, und er rollt das Feld von hinten auf...