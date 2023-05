Arnold Schwarzenegger packt über sein Leben aus

Schwarzeneggers Ehe mit Maria Shriver (67) ging 2011 nach 25 Jahren in die Brüche, als herauskam, dass er mit einer Haushaltsangestellten, Mildred Baena, seinen Sohn Joseph (25) gezeugt hatte. In Hinblick auf den damaligen Skandal sagt Schwarzenegger, nachdenklich wirkend, im Trailer: „Die Menschen werden sich an meine Erfolge erinnern, aber sie werden sich auch an die Fehler erinnern.“