„Bin mir treu geblieben“

Dass ich mir immer treu geblieben bin. Viele Menschen erzählen einem, was „gut“ für einen ist. Da die Orientierung zu behalten, was man selbst will, ist nicht immer leicht. Aber zum Glück habe ich eine bodenständige Familie mit tollen Werten, die mir gezeigt haben, wer ich wirklich bin. Meine Eltern waren mein größter Rückhalt.