Besuch am Millstätter See kann teuer werden

Camper und Co. kapern Parkplatz

Die Anzeige kommt von Anrainer Kurt Pflanzer, der im Center wohnt. „Ich will keinen Ärger, aber bin von der Hausverwaltung beauftragt worden, Leute, die hier illegal stehen, anzuzeigen“, erklärt Pflanzer, der nicht selten beobachtet, dass auf der Fläche Fahrzeuge ohne Befugnis parken würden - vor allem wochenends: „Wohnwagen werden abgestellt, Leute machen ihr Geschäft, viele treffen sich und lassen ihr Auto stehen und Müll liegen“, ist der Seebodener verärgert. Was viele scheinbar nicht wissen: „Der Parkplatz ist privat, für Kunden, die das Impulscenter nutzen oder Bewohner - nicht für Camper oder Autotreffen. Und das ist auch gekennzeichnet!“