Campus Pinkaboden: Pläne werden nun ausgearbeitet

Angebot für junge Familien

Das Campusmodell soll von der Kinderkrippe bis zur Mittelschule reichen. „Unser Ziel ist es, das Bildungs- und Betreuungsangebot in der Region massiv auszuweiten“, erklärt Hansjörg Schrammel, der das Projektteam leitet. Jungen Familien soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert werden. „Dann wird es sicher mehr Zuzug in die Region geben“, ist Schrammel überzeugt. Nächste Etappe ist die Ausarbeitung eines entscheidungsreifen Projekts. Als Standort ist das Josefinum in Eberau vorgesehen, falls ein Ausbau möglich ist. Der Klimaschutz soll sich als roter Faden durch das gesamte Projekt ziehen