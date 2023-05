At Pavillon: Kampf gegen veraltete Strukturen

„Finally Free“ klingt wie eine Selbstermächtigungsnummer. Welche Art von Freiheit besingst du darauf?

2019 war eine sehr intensive Zeit, in der wir viel gespielt haben. Auf der Bühne ist immer alles möglich und man ist in einer Art Rauschzustand, doch wenn man runtergeht und abbaut, flacht alles ab und der Alltag ist wieder da. Ich fühlte mich zu der Zeit nur auf der Bühne wirklich frei und verspürte danach eine Einsamkeit. Im Gegensatz zu meinen Bandkollegen und Freunden bin ich auch in keiner Beziehung. Sie können sich mit ihren Partnerinnen austauschen und die Band auch mal ausschalten, was mir fehlt. Deshalb heißt es im Text auch „I don’t want to feel so lonely“.