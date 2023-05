Größte Café-Kette der Welt eröffnet in Linzer City

Starbucks investiert in neue sowie bestehende Standorte in ganz Österreich. So eröffnet Starbucks das 21. Coffee House in Österreich in der belebten Einkaufsstraße in Linz. Der Standort bietet ein To-Go-Angebot mit einer Vielzahl an Kaffeekreationen und Snacks an. Rund 10 neue Partner werden hier als Baristas beschäftigt.