80 Jahre einer italienischen Pop-Legende

Ein einzigartiger Lebenslauf

Geboren wurde Albano Carrisi, so sein bürgerlicher Name, am 20. Mai 1943 in einer Bauernfamilie nahe Brindisi, am Absatz des italienischen Stiefels. Schon als Kind übt er im Weinberg seines Vaters das Gitarrespielen. Wie so viele andere Süditaliener versucht er sein Glück aber lieber im Norden, bricht die Schule ab und zieht nach Mailand.