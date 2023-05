Deutscher Teamspieler Hofmann trauert um Baby

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden“, postete Winter am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite.