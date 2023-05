Brutal ausgenutzt: Auf den Spuren der Ausbeuter

Sie arbeiteten in der Gastronomie, an Tankstellen, in Fußballstadien oder auch auf Baustellen. Überlange Arbeitstage von bis zu 18 Stunden waren keine Seltenheit. Ein deutscher Staatsbürger und eine Österreicherin verliehen durch ihre (mittlerweile insolvente) Firma über Jahre hinweg mehr als 200 Personen aus Drittstaaten an zahlreiche bekannte Unternehmen im gesamten Land. Die Vorwürfe wiegen schwer: Ausbeutung, mutmaßlicher Menschenhandel und organisierte Scheinselbstständigkeit.