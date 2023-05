Unterricht in Moscheen steckt voller Klischees

Das Mädchen ohne Kopftuch hat dauernd Pech. Der Bub, der nicht pünktlich betet und nicht brav ist, hat blonde Haare“ – ein Blick in die Lehrmaterialien für den Unterricht in Moscheen zeigt eine Welt voller Klischees. Das ist eines der Ergebnisse einer großen Studie der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL), der JKU sowie des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Entscheidend fürs Funktionieren war dabei die Zusammenarbeit mit der Islamischen Religionsgemeinde OÖ als Türenöffner, so Autor Thomas Schlager-Weidinger. Die Studie war 2019 von Rudi Anschober in Auftrag gegeben, das Projekt wurde damals mit 80.000 Euro budgetiert.