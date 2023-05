Vor Alpen-Tour barfuß am Johannesweg unterwegs

Buch über Alpentour geplant

Die dicke Schneedecke ist aber nicht der einzige Grund für die Routenumkehr. „Über die Charity-Tour wird auch noch ein Buch geschrieben. Dazu passt ganz gut der Titel ,Coming home’“, so der Scharnsteiner. Seit mehr als fünf Jahren verzichtet er völlig auf Schuhe. Zuletzt waren es zwischen 16.000 und 20.000 Schritte täglich, die er barfuß ging, um für die Strapazen über die Alpen gerüstet zu sein. „Dazu sitze ich regelmäßig 1,5 bis 2 Stunden am Rad, versuche, so wenig wie möglich mit dem Auto zu fahren!“