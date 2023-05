„Wo ein Gastwirt ist, da gibt es ein Dorfleben!“

Sanierung viel zu kostspielig

Das Wirtshaussterben belastet vielerorts das Dorfleben. Nicht so in Zagersdorf mit seinen 1150 Einwohnern. Die Planungsarbeiten der Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB) befinden sich schon in der Endphase. Da die Erhaltung des Altbestandes, an dem der Zahn der Zeit kräftig genagt hat, mit „einer unverhältnismäßig hohen Investition“ verbunden wäre, soll auf 750 Quadratmetern des Areals ein Neubau entstehen.