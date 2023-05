Mit 43 Jahren! Kärntner Basketball-„Opa“ ist MVP

Die nackten Zahlen geben ihm recht: Zumal der einstige Bundesliga-Meister (2013 mit Vienna), der als Native Speaker an der De La Tour-Schule Klagenfurt arbeitet, in vielen Statistiken Erster war: Topscorer, beste Dreier-Quote, höchste Effizienz, die meisten Steals. „Er ist ein echtes Vorbild!“, sagt Kuttnig, der um Guard Felix Leindecker (24) bangt – er hat Angebote aus der 1. Liga. Maxi Kunovjanek hört mit 35 Jahren indes auf – was für Ray kein Thema ist. Kuttnig: „Er hängt mindestens noch ein Jahr dran – wenn nicht zwei!“