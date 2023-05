Ländle-Beachboy Reiter fordert das Einser-Duo

Nachdem sich Hinteregger/Rieger in der Qualifikation durchgesetzt hatten, gab es im Pool-Duell gegen das an Nummer zwei gereihte Duo Freiberger/Neiss eine klare 11:21, 7:21-Pleite. Im Fight um die Hoffnungsrunde hielt man gegen Bauer/Haselsteiner lange Zeit richtig gut mit, zog am Ende aber mit 21:23, 18:21 den kürzeren und schied aus.