Für einstigen Neonazi setzt es bedingte Haftstrafe

In Skinhead-Szene gerutscht

Dass von der Kripo bei ihm Zuhause noch kistenweise weiteres nationalsozialistisches Material gefunden worden war, erklärt der Oberländer so: „Ich hab‘ einfach nicht mehr daran gedacht, dass ich die Sachen habe.“ Darunter Bücher, Schallplatten, ein SS-Ring und sogar ein Kupferstich mit Hitlers Konterfei. „Ich war 16, als ich in die Skinhead-Szene rutschte. Ich ließ mich tätowieren, wollte dazugehören. Als ich 25 war, lernte ich meine jetzige Frau kennen. Die arbeitete beim Zoll. Also schwor ich der Szene ab, ließ meine Tattoos überstechen und gründete eine Familie.“ Das rechtskräftige Urteil: Zehn Monate Haft auf Bewährung und 960 Euro Geldstrafe.