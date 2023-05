ÖVP und FPÖ überspringen erste kleine Hürden

Dennoch bewerten die Radio-Salzburg-Hörer die geplante Zusammenarbeit von Schwarz und Blau überwiegend positiv. „Es ist nicht so schlecht, wenn die zwei stärksten Parteien zusammengehen“, sagte ein Hörer. Erste Einblicke in Themenbereiche, die in den Verhandlungen schnell abgeschlossen sein werden, gab das schwarz-blaue Spitzenduo auch. Dabei gab es noch kaum inhaltliche Gespräche. In der ersten Runde einer Untergruppe ging es am Donnerstag um Allgemeines und die weitere Vorgangsweise.