Nachbar rettete Frau in Wien vor ihrem Stalker

Fünf Polizisten bei Festnahme verletzt

Die Wienerin kletterte aus dem Fenster und gelang so auf einen Mauervorsprung. Von dort schrie sie dann laut um Hilfe. Passanten und Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei. Ein Nachbar trat außerdem die Wohnungstür ein und konnte die junge Frau so vor weiteren gewaltsamen Handlungen bewahren. Kurz darauf trafen die Beamten am Ort des Geschehens ein und nahmen den 20-Jährigen fest. Bei der Festnahme wurden die Polizisten mit Tritten und Schlägen attackiert. Eine Polizistin wurde von dem Tatverdächtigen am Hals gepackt und gewürgt. Fünf Polizisten mussten daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die junge Frau wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.