Hoch über der Messestadt

Kein Helikopter, nur ein Klein-Lkw

Das erste Konzept sah vor, dass die Talstation in Mühlebach errichtet werden sollte, da man dort keine Stütze gebraucht hätte. Allerdings fehlte der entsprechende Raum für den Parkplatz, so entschied man sich für den Standort an der Dornbirner Ache bei der Enz. Der Bau gestaltete sich aufgrund der schweren Teile und des Fehlens eines Helikopters recht schwierig. In über 2000 Fahrten mussten die Materialien für die Bergstation mit einem Klein-Lkw über den steilen Karrenweg transportiert werden. Die größte Herausforderung stellte jedoch das Auslegen und Spannen der schweren Drahtseile dar. Dennoch konnte diese kraftraubende Arbeit innerhalb von drei Wochen bewältigt werden.