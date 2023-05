Ware kaputt geliefert: Wer haftet für Schaden?

Keine Antwort auf Beschwerde

Das Paket ging daher an den Onlineshop in Italien retour. Danach herrschte allerdings Funkstille. Auf mehrere Anfragen habe weder der Verkäufer des Generators, noch das Transportunternehmen reagiert. Herr F. wandte sich deshalb an die Ombudsfrau: „Vielleicht sehen Sie eine Möglichkeit zu urgieren bzw. die Rücksendung nachzuverfolgen.“