Amoklauf in Belgrad ++ ÖVP-FPÖ-Verhandlungen

Ein 14-jähriger Junge hat am Mittwochmorgen ein Blutbad in seiner Volksschule in Belgrad angerichtet. Und: Nach den gestrigen Beschlüssen in den Parteigremien sind in Salzburg ÖVP und FPÖ am Mittwoch in die Koalitionsverhandlungen gestartet. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Mittwoch, den 3.Mai, mit Stefana Madjarov.