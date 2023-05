Tausende Kinderaugen strahlten mit Sonne um Wette

Große Augen machten die vielen kleinen Besucher am gestrigen Familientag, als sie vorm Residenzcafé im Medienzelt den schwarzen sprechenden Sportwagen erblickten. Noch größere ihre Mamas und Papas, bei denen beim Anblick des Serien-Kultautos aus den 80er-Jahren, „K.I.T.T.“, so manche Kindheitserinnerung hochkam. Doch das war nicht das einzige Highlight an diesem Nachmittag, an dem die Kids mit der Sonne um die Wette strahlten. Denn an den Verkaufsständen und Fahrgeschäften gab’s wie immer Ermäßigungen für so ziemlich alles.