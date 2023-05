Mahnmal ersetzt nun ein Waffen-SS-Grab

Beispielgebend für ganz Österreich

„Diese war eine Hauptstütze des NS-Terrors, verübte viele Massaker an der Zivilbevölkerung und stellte ab 1940 die KZ-Wachmannschaften.“ Ein offener Brief bekräftigte die Forderung nach einer Umgestaltung, der das Innenministerium nun auch nachkam. Morgen, Freitag (18.30 Uhr), findet in Stillfüssing ein Gedenken statt, das zugleich ein Eröffnungsakt für das neue Mahnmal ist. Mernyi: „Die gelungene Umgestaltung ist beispielgebend für ganz Österreich!“