Letzte Vespa-Ausfahrt für todkranken Josef (84)

Auf Bahre liegend teilnehmen

Der Verein „Rollende Engel“ rund um Florian Aichhorn (42) erfuhr von Josefs Sehnsucht und organisiert nun gemeinsam mit Motorsport Stadler aus Neuhofen an der Krems für kommenden Sonntag (7. Mai) eine große Vespa-Ausfahrt ins Salzkammergut, an der Josef im Engelsmobil auf einer Bahre liegend teilnimmt. „Wir treffen uns um 11 Uhr in Neuhofen. Um 12.30 Uhr setzt sich der Konvoi in Richtung Stift Kremsmünster in Bewegung, wo Pater Klaus die Vespas segnen wird. Um 15 Uhr geht es weiter nach Gmunden zum Traunsee, wo am gesperrten Rathausplatz Gastro-Coach Tom Weber die Teilnehmer kulinarisch versorgen wird.“