Deutlicher Rückgang bei Strom- und Gasverbrauch

Der hinter uns liegende milde Winter hat zu deutlichen Rückgängen beim Strom- und Gasverbrauch geführt. Im Winter ging der Stromabsatz an Verbraucher um 7,2 Prozent zurück, teilte die E-Control am Mittwoch mit. Auch im März 2023 wurde ein um 7,5 Prozent geringerer Stromverbrauch verzeichnet als im März 2022. Im März 2023 verbrauchten Haushalte in Österreich 24,9 Prozent weniger Erdgas als im Vorjahresmonat.