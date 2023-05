Singlebörse Tinder zieht sich aus Russland zurück

Ein Aktionär der Match-Group sagte gegenüber Reuters, dass das Unternehmen gute Gründe habe, Russland zu verlassen. „Es ist nicht gut für eine vertrauenswürdige Marke, in einem Land tätig zu bleiben, dessen Staatschef vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wurde“, hieß es in seinem Statement. Der Internationale Strafgerichtshof hatte am 17. März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen und ihn beschuldigt, Kriegsverbrechen begangen zu haben.