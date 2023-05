Bär verletzte Förster und Jäger in der Slowakei

Das Bärenthema wird derzeit besonders in Italien heiß diskutiert, nachdem vor drei Wochen eine Bärin einen Jogger tödlich verletzt hatte. Vergangene Woche wurde das Wildtier mit dem Codenamen „JJ4“ eingefangen, es befindet sich in einem Tierschutzzentrum in Casteller bei Trient. Vor dem Zentrum hatten am vergangenen Sonntag rund 300 Tierschützer gegen die Tötung der Bärin demonstriert.