Macklemore: Viel Liebe, noch mehr Spaß, alle Hits

Wenige Wochen bevor die Open-Air-Saison Mitte Mai die ersten Freiluftvorboten für die Sommer-Konzertsaison vorschickt, hatte die altehrwürdige Wiener Stadthalle zum Monatsende noch einmal Hochbetrieb. Die letzte April-Woche hatte es wahrlich in sich. Zuerst tummelten sich Disney- und ABBA-Musicals auf der Bühne, dann lud die ewige Teenagerin Avril Lavigne zum semimotivierten Playback-Tanz, bevor die italienischen Song-Contest-Sieger von 2021, Måneskin, in einer zweistündigen Megashow eindrucksvoll bewiesen, dass sie die derzeit spannendste und heißeste Rockband der Welt sind. Zum Abschluss stand Sonntagabend dann auch noch eine kräftige Portion Hip-Hop mit guter Laune am Programm. Seattle-Superstar Macklemore kommt nach unzähligen Frequency-Auftritten (ein da Capo gibt’s in wenigen Monaten ebendort) endlich wieder für eine Soloshow zu uns und hat dabei sein brandneues und autobiografisches Album „Ben“ im Gepäck.