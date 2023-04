Wenn Stehlen erlaubt ist, hat der Maibaum Saison

Digitale Maibaumkarte

Was in welchem Ort gilt, wie weit man den gestohlenen Baum transportieren muss, wann man stehlen darf, was man stehlen darf und was der Bestohlene „bezahlen“ muss, hat die Landjugend Oberösterreich auf ihrer digitalen Maibaumlandkarte zusammengefasst. Diese findet man unter ooe.landjugend.at.