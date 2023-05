Die goldenen Regeln zum Maibaum-Aufstellen

Den Maibaum rund um den 1. Mai in ganz Österreich aufzustellen, gehört schon lange Zeit zur Tradition und wird von den Bürgern oftmals als Fest zelebriert. Aber was ist beim Maibaum-Aufstellen eigentlich erlaubt und was darf man auf keinen Fall? Muss man dieses Prozedere anmelden und darf man den Maibaum eigentlich stehlen? Die „Krone“ kennt die Antworten!