Maibaum-Brauch: Entführen erlaubt, umsägen nicht!

Der Brauch, einen Baum als Zeichen des Lebens als Symbol für Fruchtbarkeit und Lebensfreude aufzustellen, geht bis ins Mittelalter zurück. In Kärnten wurde der erste Maibaum 1577 in St. Andrä urkundlich erwähnt, 2023 ist der Maibaumwald wieder ordentlich gewachsen. Traditionell aufgestellt wird in der Walpurgisnacht von 30. April auf 1. Mai und es steckt einiges an Logistik dahinter. Die Vereine, Chöre, Feuerwehren, Landjugend planen all das wochenlang.