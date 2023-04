Zwei Milchbubis wandern lange ins Gefängnis

Am 17. Februar war dann Schluss, denn nach dem Überfall in der Dauphinestraße in Linz-Kleinmünchen wurde der Räuber in Auwiesen gefasst. Und er gab auch die Coups in der Neuen Heimat (16. Jänner) und in der Hamoderstraße (2. Februar) zu. Beim letzten Raub wurde auch ein Fluchthelfer – ein 16-jähriger Russe – gefasst. Er saß mit auf der Anklagebank und war ebenfalls geständig.