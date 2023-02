Trafikraub geklärt, 18-Jähriger als Serientäter

Zwei weitere Überfälle

Anschließend flüchtete er zu Fuß in die Auwiesenstraße. Dort konnte er allerdings sehr schnell von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Mit dem Überfall konfrontiert zeigte er sich dann auch pormpt geständig. Doch nicht nur das: Außerdem gab er an, dass er auch die Trafiküberfälle am 16. Jänner und am 2. Februar beide in Linz begangen habe.