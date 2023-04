Doch keine Strafe für deutschen Pädagogen

Der Fall um die 99-köpfige Schülergruppe aus Deutschland, die im Juni 2022 in Vorarlberg in Bergnot geraten war, dürfte nun auch juristisch endgültig abgeschlossen sein. Die teils in Panik geratenen Kinder mussten damals per Helikopter vom Berg gerettet werden, nachdem ein Lehrer eine viel zu schwierige Bergtour ausgesucht hatte.