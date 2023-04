Bank in Oberösterreich ist das „gallische Dorf“

Am 1. August 2022 trat die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung in Kraft. Seither gilt: Kreditnehmer müssen 20 % des Kaufpreises in Form von Eigenkapital aufbringen; die Kreditrate darf nicht höher als 40 % des Haushaltsnettoeinkommens sein; die Kredit-Laufzeit ist auf 35 Jahre beschränkt.