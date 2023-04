Schumacher über Verstappen: „Dann soll er gehen“

Der TV-Experte könne die Kritik durchaus verstehen, jedoch ist es nun einmal Verstappens Job. „In einer Sache gebe ich Max Recht: Man versucht, die Kuh zu melken, wo man nur kann. Für die Fahrer ist das eine Riesenbelastung. Wir hatten die Konsequenz zuletzt in Melbourne gesehen, wenn zu viele Starts gemacht werden. Was da am Ende des Rennens passierte, darauf waren die Fahrer einfach nicht eingestellt“, so Schumacher.