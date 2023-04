Frauenpower bei Heer, Rettung, Feuerwehr & Polizei

Oals Soldatin, Polizistin, Feuerwehrfrau oder Rettungssanitäterin - Frauen sind in Kärnten mittlerweile nicht nur in allen Blaulichtorganisationen vertreten, sondern dort auch ordentlich auf dem Vormarsch. Donnerstag hatten junge Kärntnerinnen in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne erstmals die Möglichkeit, Jobs und Karrieremöglichkeiten aller vier Organisationen hautnah kennenzulernen. „Da Militär, Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz Schulter an Schulter stehen, ist es umso effektiver, auch bei der Berufsorientierung zusammenzuarbeiten“, so Presseoffizier Christoph Hofmeister, der die Idee zu diesem besonderen Girls-Day hatte.