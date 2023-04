Titelverteidiger Colorado steht vor dem Saison-Aus

Die Colorado Avalanche stehen in der National Hockey League (NHL) vor dem Aus! Nach einer 1:3-Niederlage gegen die Seattle Kraken am Mittwoch liegen die Titelverteidiger in der „Best Of Seven“-Serie der ersten Runde mit 2:3 im Hintertreffen. Boston verpasste indes den vorzeitigen Aufstieg ins Viertelfinale, die Florida Panthers verkürzten in der Serie auf 2:3.