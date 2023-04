Entscheidung liegt jetzt bei Wilfried Haslauer

Am Mittwoch waren die SPÖ am Vormittag und die Grünen am Nachmittag zu Sondierungen zu Gast. Über den Inhalt der Gespräche wurde wie schon mit der FPÖ Vertraulichkeit vereinbart. Innerhalb der Volkspartei stieg vor dem heutigen Entscheidungstag jedenfalls die Nervosität. Wirtschafts- und Bauernbund wollen die Grünen nicht mehr in einer Regierung haben. Deren Stimmen würden aber die nur knapp abgesicherte ÖVP-SPÖ-Mehrheit stärken.