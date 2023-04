Glawischnig: „Türkis-Grün? A zache Gschicht‘!“

Kommt eine neue, ultralinke Partei?

Laut dem Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom IFDD Institut sei das Match um die Nationalratswahl im nächsten Jahr immer noch „vollkommen offen“. Wer jetzt schon die Blauen „definitiv“ auf Platz Eins sehen will, könnte also noch enttäuscht werden. Es könnte sich auch noch eine weitere Partei „links der SPÖ“ formieren - die Wahlerfolge in Salzburg oder auch in Deutschland hätten gezeigt, dass eine Partei am linken Rand viel Erfolg hätte.